В ГД внесли проект об урегулировании споров по интернет-покупкам на сайте госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об урегулировании споров по интернет-покупкам на сайте госуслуг. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что для развития интернет-торговли необходимо создать правовую основу для онлайн-урегулирования споров. Сейчас такой системы нет.

"Проект федерального закона призван создать благоприятные условия для обеспечения эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий, что позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав и снизить нагрузку на судебную систему", – отмечается в тексте.

Онлайн-сервис на основе портала госуслуг, как ожидается, будет бесплатным. Финансирование его работы будет идти на основе средств, выделенных в целом на работу портала.

О разработке специального сервиса для урегулирования споров между онлайн-магазинами и покупателями их продукции в марте рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Платформа, как отметил глава кабмина, предложит альтернативные варианты решения проблем.