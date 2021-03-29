В ГД оценили поправки Минцифры к закону о персональных данных

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал актуальными поправки к закону о персональных данных. Об этом сообщает RT.

"...мне кажется, что сейчас это действительно очень важно... Я думаю, отношение будет самое серьезное. Возможно, лепту внесет со своей стороны и депутатский корпус", – заявил парламентарий.

Шхагошев отметил, что депутаты часто получают запросы от граждан, посвященные многочисленным звонкам с незнакомых номеров. Россияне расценивают это как вмешательство в личную жизнь.

Поправки в закон о персональных данных подразумевают, что разрешение гражданина потребуется не только на использование данной информации, но и на обезличивание. В обезличенном виде данные будут курсировать между госструктурами и российскими IT-компаниями. Госорганы смогут использовать их только для осуществления своих заявленных функций.

Ранее стало известно, что в России рассматривается введение законодательной нормы, согласно которой при регистрации в социальных сетях потребуются паспортные данные. Впоследствии Роскомнадзор отказался от данного проекта.

