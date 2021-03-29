В ГД оценили поправки Минцифры к закону о персональных данных

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал актуальными поправки к закону о персональных данных. Об этом сообщает RT.
"...мне кажется, что сейчас это действительно очень важно... Я думаю, отношение будет самое серьезное. Возможно, лепту внесет со своей стороны и депутатский корпус", – заявил парламентарий.
Шхагошев отметил, что депутаты часто получают запросы от граждан, посвященные многочисленным звонкам с незнакомых номеров. Россияне расценивают это как вмешательство в личную жизнь.
Поправки в закон о персональных данных подразумевают, что разрешение гражданина потребуется не только на использование данной информации, но и на обезличивание. В обезличенном виде данные будут курсировать между госструктурами и российскими IT-компаниями. Госорганы смогут использовать их только для осуществления своих заявленных функций.
Ранее стало известно, что в России рассматривается введение законодательной нормы, согласно которой при регистрации в социальных сетях потребуются паспортные данные. Впоследствии Роскомнадзор отказался от данного проекта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: