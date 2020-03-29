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Москва 24

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Общество

08:38

В Москве ожидается до 15 градусов тепла в воскресенье

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столичном регионе ожидается переменная облачность, вечером местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 13–15 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что из-за низкого давления не исключено ухудшение самочувствия у метеозависмых людей, особенно если имеются в анамнезе хронические недуги.

В субботу в Москве был установлен рекорд по теплу. Температура воздуха в городе поднялась до +16,3 градуса. Предыдущий рекорд по теплу в этот день был зафиксирован в 2007 году, тогда столбитки термометров поднялись до отметки +15,3 градуса.

По прогнозам, на предстоящей неделе в Москву придет очередное похолодание. Речь идет о настоящей метели и гололедице.

Воздух в Москве прогреется до плюс 16 градусов

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