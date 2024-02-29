В Новосибирске врачи спасли 24-летнюю девушку с тромбами в легких

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В Новосибирске кардиохирурги смогли восстановить работу сердца и легких 24-летней девушки с генетической мутацией системы кровообращения. Об этом сообщается на странице Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в соцсети "ВКонтакте".

Жительница Иркутска с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЛГ) стала одной из самых молодых пациенток Центра.

Данное заболевание проявляется дыхательной недостаточностью после многочисленных эпизодов тромбоэмболии легких. Остатки кровяных сгустков при этом постепенно накапливаются в просвете легочных артерий и формируют барьер на пути кровотока.

По словам медиков, с такой проблемой, как правило, сталкиваются носители антифосфолипидного синдрома – это генетическая мутация, которая вызывает сильное загущение крови и склонность к тромбообразованию. Уточняется, что у таких людей уже в молодом возрасте повышенный риск инсульта, тромбозов конечностей и легких, а также хронического невынашивания беременности.

После серии прервавшихся беременностей пациентке продиагностировали антифосфолипидный синдром и назначили необходимые препараты. Однако в последнее время она начала жаловаться на ощущение заложенности в груди, боль на вдохе, кашель с кровью и приступы удушья. Тогда медики заподозрили хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию.

Во время сложного открытого вмешательства с искусственным кровообращением из легких пациентки удалили заполнившие сосуды слепки тромботических масс. Операция заняла восемь часов, ее проводили гендиректор Центра член-корреспондент РАН Александр Чернявский и кардиохирург Александр Едемский.

После операции девушке назначили пожизненный прием препаратов против тромбообразования, а через несколько лет она сможет реализовать мечту о материнстве.

Врачи предупреждают, что при дальнейшем развитии заболевания без хирургического вмешательства менее 40% таких пациентов могут прожить больше пяти лет.

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