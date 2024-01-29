Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению инициативу о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России. Проект был внесен на рассмотрение 22 января парламентариями во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Инициатива предполагает расширение перечня преступлений, по которым на основании приговора может осуществляться конфискация имущества. Для этого необходимо будет внести некоторые изменения в статью 104.1 УК РФ.

Имущество смогут конфисковать у лиц, которые распространяли заведомо ложные сведения о ВС РФ или публично призывали к деятельности, угрожающей госбезопасности. Это статьи 207.3 и 280.4 Уголовного кодекса РФ. Уточняется, что речь идет о преступлениях из корыстных побуждений.

Ко второму чтению комитет поддержал дополнение, согласно которому под деятельностью, угрожающей безопасности, понимается одно из преступлений, которые описаны в статьях о дезертирстве, наемничестве, неисполнении приказа, геноциде, а также получении или даче взятки и бандитизме.

Ранее законопроект концептуально поддержали в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.

Помимо прочего, инициатива предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности России и реабилитацию нацизма. Также предлагается лишать наград за ложную информацию и дискредитацию российской армии, призывы к экстремистской деятельности и к введению санкций против Москвы.

24 января думские депутаты приняли инициативу в первом чтении. Авторами проекта вместе с Володиным стали заместитель председателя Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие парламентарии.



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