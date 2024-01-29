Юных москвичей пригласили принять участие в проекте "Детство в городе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Детство в городе" для детей и подростков от 5 до 15 лет пройдут мастер-классы и интеллектуальные игры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта юные участники узнают об истории и архитектуре Москвы, основах урбанистики, экологии, устройстве городов и принципах жизни в мегаполисе", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Организатором мероприятий выступает ГБУ "Мосстройинформ", они пройдут 19 и 21 февраля.

19 февраля для детей от 6 до 12 лет состоится мастер-класс "Мой город Москва", где участники смогут создать лэпбук – бумажную книгу с различными карманами, дверцами, окошками и деталями, которые можно будет перемещать на свое усмотрение. Участники предложат вспомнить историю Москвы и символы столицы, а также расскажут об интересных фактах о городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях.

Детям от 5 до 10 лет предложат попробовать себя в роли строителя и возвести свой город из картона и пластилина на мастер-классе "Построй свой город". Юные творцы сами решат, каким он будет: это может быть фантастический мегаполис будущего или точная копия города, в котором они живут.

Для подростков от 12 до 15 лет подготовлен киноквиз о Москве. Участникам предложат погрузиться в мир игры и посмотреть на столицу глазами кинематографиста, а также проверить свои знания и ответить на вопросы о фильмах, связанных с городом.

21 февраля участникам мероприятия от 12 до 15 лет предложат поучаствовать в игре "Брейн-ринг". Ведущий викторины будет задавать вопросы на городскую тематику и проверит знания ребят об архитектуре и истории Москвы.

Подать заявку на участие в проекте можно на странице события на портале "СтроимПросто" или по телефону: +7 (499) 250-35-82, добавочный 968-32.

Ранее педагог Наталья Евсеева рассказала, почему не стоит нагружать школьника учебой на каникулах. По ее словам, работа мозга схожа с работой мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Если тренировать мышцу до изнеможения, то можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если постоянно нагружать его.



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