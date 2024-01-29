Москвичам рассказали о погоде 29 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег прогнозируются в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 января. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, а в области – от 1 до 6 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозу синоптиков, неделя в Москве ожидается теплой и малоснежной. Температура воздуха днем большую часть недели будет сохраняться около нуля градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что к вечеру 29 января в столице ожидается потепление. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает около 1–4 градусов мороза.



Потепление ожидается в столице с 29 января