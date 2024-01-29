29 января, 06:32Общество
Москвичам рассказали о погоде 29 января
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная с прояснениями погода и небольшой снег прогнозируются в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 января. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Днем столбики термометров в столице будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, а в области – от 1 до 6 градусов мороза.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.
Согласно прогнозу синоптиков, неделя в Москве ожидается теплой и малоснежной. Температура воздуха днем большую часть недели будет сохраняться около нуля градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что к вечеру 29 января в столице ожидается потепление. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает около 1–4 градусов мороза.
Потепление ожидается в столице с 29 января
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