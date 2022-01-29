За сутки в РФ госпитализировали 14 570 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

За последние сутки в России госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом. Это на 3,7% больше, чем накануне, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Рост госпитализаций отмечается в 46 регионах, а снижение – в 37.

За последние 24 часа в России выздоровели 30 010 человек, что на 1,7% больше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 668 – до 330 111. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за сутки на 113 122 случая, до 11 615 779.

На Москву пришлось 26 488 новых случаев заражения, на Санкт-Петербург – 14 939, на Московскую область – 10 725, на Ханты-Мансийский АО – 2 978, на Пермский край – 2 588, Свердловскую область – 2 562, на Якутию – 2 506.

Наименьший прирост зараженных зафиксировали в Ненецком автономном округе – 64 случая, Еврейской автономной области – 23 и на Чукотке – 12.

Ранее вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, сколько может продолжаться новая волна коронавируса в стране. По мнению специалиста, она окажется долгой, потому что в стране низкий уровень коллективного иммунитета.