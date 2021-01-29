Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:40

Мать погибшего комика Шаляпина описала последний разговор с ним

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказала, о чем говорил с ней сын во время их последнего общения. Об этом сообщает Пятый канал.

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет", – рассказала мать артиста.

Она добавила, что ее сын словно был рожден для того, чтобы стать актером. Еще во время выступления в детском саду он участвовал во всех спектаклях и вызывал восторг публики.

По словам родительницы, ее сын прожил яркую и счастливую жизнь: побывал практически во всех странах мира, был востребованным артистом, а также состоялся в семейной жизни.

Стендап-комик Александр Шаляпин скончался 25 января. Его тело было найдено женой Анастасией в столичной квартире на Хорошёвском шоссе.

При жизни он принимал участие в проекте Stand Up Show телеканала ТНТ, сыграл роли в десятках фильмов и сериалов, а также работал ведущим на радиостанции Maximum.

В 2010 году Александр решил воплотить в жизнь мечту детства и стать комиком. Сначала он выступал в клубах, а потом принял участие в фестивале "Большая разница" и обрел славу юмориста.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать