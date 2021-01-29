Мать погибшего комика Шаляпина описала последний разговор с ним

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказала, о чем говорил с ней сын во время их последнего общения. Об этом сообщает Пятый канал.

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет", – рассказала мать артиста.

Она добавила, что ее сын словно был рожден для того, чтобы стать актером. Еще во время выступления в детском саду он участвовал во всех спектаклях и вызывал восторг публики.

По словам родительницы, ее сын прожил яркую и счастливую жизнь: побывал практически во всех странах мира, был востребованным артистом, а также состоялся в семейной жизни.

Стендап-комик Александр Шаляпин скончался 25 января. Его тело было найдено женой Анастасией в столичной квартире на Хорошёвском шоссе.

При жизни он принимал участие в проекте Stand Up Show телеканала ТНТ, сыграл роли в десятках фильмов и сериалов, а также работал ведущим на радиостанции Maximum.

В 2010 году Александр решил воплотить в жизнь мечту детства и стать комиком. Сначала он выступал в клубах, а потом принял участие в фестивале "Большая разница" и обрел славу юмориста.