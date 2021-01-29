Мать погибшего комика Шаляпина описала последний разговор с ним

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказала, о чем говорил с ней сын во время их последнего общения. Об этом сообщает Пятый канал.
"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет", – рассказала мать артиста.
Она добавила, что ее сын словно был рожден для того, чтобы стать актером. Еще во время выступления в детском саду он участвовал во всех спектаклях и вызывал восторг публики.
По словам родительницы, ее сын прожил яркую и счастливую жизнь: побывал практически во всех странах мира, был востребованным артистом, а также состоялся в семейной жизни.
Стендап-комик Александр Шаляпин скончался 25 января. Его тело было найдено женой Анастасией в столичной квартире на Хорошёвском шоссе.
При жизни он принимал участие в проекте Stand Up Show телеканала ТНТ, сыграл роли в десятках фильмов и сериалов, а также работал ведущим на радиостанции Maximum.
В 2010 году Александр решил воплотить в жизнь мечту детства и стать комиком. Сначала он выступал в клубах, а потом принял участие в фестивале "Большая разница" и обрел славу юмориста.
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