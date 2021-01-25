Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Фото: instagram.com/ shalyap_in

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Актер Александр Шаляпин минувшей ночью покончил с собой у себя дома. Его тело обнаружила супруга и вызвала скорую помощь", – говорится в сообщении.

Собеседник добавил, что на место происшествия происшествия прибыли экстренные ведомства.

Шаляпин снялся в более 20 фильмах и сериалах. Среди известных работ "Бумер-2", "Карпов", "Женщины против мужчин" и другие фильмы. Ему был 41 год.