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В мире

16:05

Скончался телеведущий Ларри Кинг

за рубежом

Фото: АР/Photo by Evan Agostini/Invision

Известный телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая запись была сделана на странице журналиста в Twitter.

Информацию подтвердили в компании Ora Media, сооснователем которой был Кинг.

"С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга – нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналиста госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе с положительным тестом на коронавирус. Кроме того, ведущий боролся с раком легких и перенес инсульт в 2020 году.

Ларри Кинг (настоящее имя – Лоуренс Харви Зейгер) родился 19 ноября 1933 года в Бруклине. Он наиболее известен как американский тележурналист, ведущий ток-шоу "Larry King Live" (1985 – 2010) и программы "Larry King Now".

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