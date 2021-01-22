Умерла актриса из сериалов "Остаться в живых" и "Вавилон-5" Мира Фурлан

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На 66-м году жизни умерла звезда сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых" Мира Фурлан, сообщает "Газета.ру".

Актриса скончалась 20 января 2021 года. Причина не сообщается. Известно, что у артистки были проблемы со здоровьем. О смерти написали ее представители в Twitter.

"Это очень печальная ночь, наша подруга и соратница ушла по дороге, на которой мы ее не догоним. Но мы еще когда-нибудь встретимся. Она многое расскажет и сыграет много ролей для вселенной", – написал автор сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински.

Мира Фурлан сыграла минбарку Деленн в сериале "Вавилон-5" и француженку Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых".