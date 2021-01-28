"Сане бы понравилось, что много телекамер". Руслан Белый пошутил на прощании с Шаляпиным

Видео: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Стендап-комик Руслан Белый во время прощания с Александром Шаляпиным сказал, что ему бы обязательно понравилось такое количество камер.

"Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. <...> Он снялся в "Бумере" и, в отличие от моих комиков, выступал в "Крокусе". Но все, Саня, спасибо тебе большое. У тебя осталась прекрасная дочь", – сказал Белый.

Шаляпин скончался 25 января на 42-м году жизни. Его тело было найдено в столичной квартире на Хорошёвском шоссе.

Александр дебютировал в 2005 году во второй части фильма "Бумер", исполнив роль Дурбазола. Позднее он снимался в кинолентах "Сваха", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Бабушка легкого поведения", "Женщины против мужчин" и других.

В 2010 году Александр решил воплотить в жизнь мечту детства и стать комиком. Сначала он выступал в клубах, а потом принял участие в фестивале "Большая разница" и в проекте Stand Up Show на телеканале ТНТ.

