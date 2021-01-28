Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:39

"Сане бы понравилось, что много телекамер". Руслан Белый пошутил на прощании с Шаляпиным

общество утраты

Видео: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Стендап-комик Руслан Белый во время прощания с Александром Шаляпиным сказал, что ему бы обязательно понравилось такое количество камер.

"Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. <...> Он снялся в "Бумере" и, в отличие от моих комиков, выступал в "Крокусе". Но все, Саня, спасибо тебе большое. У тебя осталась прекрасная дочь", – сказал Белый.

Шаляпин скончался 25 января на 42-м году жизни. Его тело было найдено в столичной квартире на Хорошёвском шоссе.

Александр дебютировал в 2005 году во второй части фильма "Бумер", исполнив роль Дурбазола. Позднее он снимался в кинолентах "Сваха", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Бабушка легкого поведения", "Женщины против мужчин" и других.

В 2010 году Александр решил воплотить в жизнь мечту детства и стать комиком. Сначала он выступал в клубах, а потом принял участие в фестивале "Большая разница" и в проекте Stand Up Show на телеканале ТНТ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать