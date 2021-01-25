Знакомые раскрыли подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина

В Москве покончил с собой актер и стендап-комик Александр Шаляпин. Ему был 41 год. По словам знакомых, мужчина проходил реабилитацию от алкогольной зависимости, а также страдал от депрессии. Рассказываем, что известно о трагедии.



"Не справился"

Актера и стендап-комика Александра Шаляпина нашли мертвым в собственной квартире. Его тело обнаружила супруга Анастасия. По словам директора артиста Марии Малякиной, тот страдал от депрессии и проходил лечение от алкоголизма.

"Жена подтвердила – он покончил жизнь самоубийством. Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль", – пояснила Малякина.

В разговоре с телеканалом "Звезда" она добавила, что одним из факторов, повлиявших на состояние Шаляпина, стала пандемия коронавируса.





Мария Малякина директор Просто в целом упадок, он считал, что все плохо и из-за коронавируса тоже.

По данным СМИ, дома Шаляпин не раз устраивал дебоши, итогом которых становился приезд медиков. Например, в декабре 2019 года из-за сильной алкогольной интоксикации артисту якобы потребовалась наркологическая бригада. Супруга Анастасия рассказала, что комик страдал от зависимости уже много лет, причем последние семь периодически находился на лечении в Белгороде. В очередной раз он оттуда приехал 21 января.

Александр Шаляпин снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, в частности в лентах "Бумер-2", "Женщины против мужчин", "Карпов". Кроме того, артист был участником телепрограммы Stand Up Show. У Шаляпина осталась несовершеннолетняя дочь от первого брака, пишут СМИ.

"Саня, ты был классным комиком"

Сосед Шаляпина рассказал РЕН ТВ подробности той ночи, когда комик был обнаружен мертвым у себя в квартире. Он пояснил, что услышал громкий женский крик.

"Я думаю, что-то случилось. Оделся и вышел в коридор. Смотрю, стоит его супруга и то ли сосед, то ли друг. Я подошел и говорю: "Помощь нужна какая-то? Что-то случилось? Что-то произошло?" Они говорят: "Нет-нет, помощь не нужна". По телефону уже вызывали полицейских. Они сказали: "Мы вызываем полицейских и спускаемся вниз ждать". Они спустились вниз, а я вернулся в свою квартиру", – вспомнил он.

Мужчина также подтвердил, что Шаляпин выпивал. Он предположил, что пристрастие комика к алкоголю связано с его творческой деятельностью и стрессом из-за ситуации с коронавирусом: пандемия многих артистов оставила без хлеба.





сосед Александра Шаляпина Это же актеры. Когда у них все хорошо, когда у них съемки, это одно настроение. Творческие люди переживают, когда их не приглашают сниматься. Может быть, из-за эпидемии коронавируса. Соседи говорят, что он часто переживал, что часто бывал в нетрезвом состоянии. Его даже кто-то носил, переносил куда-то.

Смерть Шаляпина застала врасплох его коллегу Кирилла Сиэтлова. Он рассказал "Вечерней Москве", что, когда только начал выступать со стендапом в столице, этот формат комедии продвигало не так много артистов.



"Нас было человек десять, кто этим занимался. И тогда я встретил человека, который тоже делал стендап в Москве. Он сказал мне, мол, вот ты классно выступаешь, а еще Витя Комаров и Саша Шаляпин", – пояснил Сиэтлов.

Он добавил, что Шаляпин занимался битбоксом. Это увлечение помогало ему на комедийном поприще. Его знали, как Сашу, "который делает шаги на сцене, как будто бы по снегу идет", заключил Сиэтлов.

Еще один стендапер Карен Арутюнов рассказал, что последний раз общался с Шаляпиным около полугода назад, потому что из-за проблем с алкогольной зависимостью тот проходил реабилитацию.





Карен Арутюнов актер, стендап-комик Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, все через жену. Об Александре могу сказать только уважительно. Мы с ним, что называется, были на одной волне. Мотивировали друг друга. Его смерть обусловлена несколькими обстоятельствами. Пандемия, депрессия, алкоголизм.

Давно не виделся с актером и экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков. По его словам, раньше они с Шаляпиным часто встречались по работе.

"На стендап-вечеринках мы выступали. А потом он как-то пропал с мониторов, потому что я комиков, которые выступают активно, достаточно часто вижу, а его не видел давно. Как раз недавно думал о том, куда он пропал", – пояснил Третьяков в беседе с Пятым каналом.

Резидент Comedy Club Илья Соболев также выразил соболезнования. На своей страничке в Instagram он опубликовал пост, в котором отметил, что Шаляпин был хорошим юмористом. "Берегите себя. Боритесь за свою жизнь. Не опускайте рук. Если нужна помощь, не бойтесь ее просить. Саня, ты был классным комиком", – написал Соболев.