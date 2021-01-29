В России выявили 19 238 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки зафиксировали 19 238 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 203 (11,5%) пациентов.

В Москве выявили 2 799 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2 284, в Московской области – 1 044, в Нижегородской области – 471, в Воронежской области – 378, в Ростовской области – 377, в Свердловской области – 362.

Всего в РФ зарегистрировано 3 813 048 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Костромской области, Хакасии, Магаданской области, Еврейской АО, Ингушетии, в Чукотском АО, Чечне и Кемеровской области.

За последние сутки в РФ умерли 534 пациента с подтвержденным COVID-19. За весь период по России умерли 72 185 человек.

За прошедшие 24 часа в России от коронавируса вылечились 26 204 человека, за весь период пандемии – 3 255 462 человека.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.