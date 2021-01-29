Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Из-за гололедицы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 12:00 30 января.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль порадует москвичей мягкими морозами. Он отметил, что столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов.

По его прогнозам, в этом месяце выпадет до 100–110% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова будет в пределах 32–38 сантиметров.

