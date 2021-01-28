Жителей столицы предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

"Гололедица, период предупреждения – до 12:00 30 января", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу метеорологов, к выходным в столице похолодает. В пятницу ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, в выходные днем – до минус 3 градусов.

В столице в четверг утром начался снегопад. Синоптики обещают 24-сантиметровые сугробы вследствие выпадения до 13 процентов месячной нормы осадков. Непогода сохранится до вечера пятницы.

В Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах из-за снегопада. Снегопад может ухудшить видимость на дорогах и послужить причиной возникновения аварий.

