Чиновников могут перестать наказывать за "вынужденную" коррупцию

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Чиновников могут перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения невозможно избежать из-за объективных причин.

Как пишет газета "Ведомости", министерство юстиции прорабатывает поправки в законодательство о противодействии коррупции. В разработке поправок также участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Отмечается, что это делается для того, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы".

В Минюсте подчеркивают, что законодательство не предусматривает освобождение от ответственности в случаях, когда соблюдение запретов может оказаться невозможным в связи с объективными причинами.

Ранее стало известно, что и.о. главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Василий Олейник.