Главу поселения в ТиНАО и бизнесмена арестовали за взятку

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Пресненский суд Москвы отправил под арест главу московского поселения Кокошкино Константина Вагина, задержанного за получение взятки в 2,5 миллиона рублей от предпринимателя Сергея Хвалина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Избранная мера пресечения будет действовать до 13 марта. На тот же срок арестован и передавший деньги Хвалин.

По версии следствия, 23 декабря 2017 года бизнесмен в здании администрации поселения Краснопахорское передал Вагину 2,5 миллиона рублей. Средства предназначались за покровительство компаниям при исполнении муниципальных контрактов, которые были заключены с администрацией поселения.

Факт взяточничества выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они сотрудничали с правительством Москвы в рамках работы по пресечению фактов коррупции в городском управлении.