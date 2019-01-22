В Госдуме посоветовали чиновникам почитать русские сказки

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что чиновникам стоит читать русские сказки, чтобы не становиться фигурантами дел о коррупции, так как эти сказки в первую очередь учат морали. Так он прокомментировал недавнее высказывание первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.
"Вот если бы родители, бабушки и дедушки правильно читали сказки некоторым нашим чиновникам-коррупционерам, или если бы эти чиновники сами правильно толковали такие сказки, то они бы знали, что в итоге, желая стать царицей морской или царем, все равно ты останешься у разбитого корыта на допросе у следователя", – заявил он Агентству "Москва".
Русские сказки нужно читать правильно, извлекая из них жизненные уроки, и нельзя недооценивать интеллект произведений, отмети Чернышов. Он также добавил, что сказки как раз учат грамотному пониманию того, что ты хочешь от жизни.
15 января Сергей Швецов заявил, что русские сказки снижают уровень финансовой грамотности россиян. Он привел в пример героев сказок про золотую рыбку и щуку. По мнению Швецова, из-за этих историй у людей с детства формируется стремление к халяве.
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