Определен первый суперфиналист масштабного квеста проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичка Юлия Андреева стала первым суперфиналистом квеста "Зимнее путешествие". Игра проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Сейчас на счету суперфиналистки 43 печати. Так, она участвовала в состязании "Самый сильный", а также посетила ледовое шоу Татьяны Навки. При этом наиболее сложным заданием участница назвала поиск мультяшек.

"Я раньше никогда не слышала о подобных квестах и порадовалась возможности посмотреть на любимый город свежим взглядом. Удивительно, что, будучи москвичкой, я узнала много нового о родной столице, побывала там, где еще не была, и поразилась, насколько красив и разнообразен город, в котором я живу", – сказала участница квеста.

Первые печати она получила на ближайших площадках своего района, а затем постепенно удалялась от дома, некоторые задания выполняла после работы или в выходные.

Квест охватывает более 50 городских территорий. Паспорта путешественника можно оформить на окружных фестивальных площадках, а также на Тверской площади и в Петровском путевом дворце.

Между тем на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать 28 павильонов "Миллион призов". Здесь участники городской программы лояльности могут получить сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции и пряники с логотипом. Баллы за покупку будут списаны со счета пользователя.