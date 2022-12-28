Ученые установили, что дерматит повышает вероятность переломов

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Атопический дерматит у детей увеличивает вероятность переломов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования Университета Сунгюнкван в Южной Корее.

Ученые использовали данные Национальной службы медицинского страхования (NHIS), чтобы установить связь между хроническим заболеванием кожи и переломами.

В исследование вошли сведения о 1,78 миллиона младенцев, родившихся в период с 2009 по 2015 год, с последующим наблюдением до 2019 года. В результате него специалисты установили, что у детей с дерматитом вероятность переломов на 14% выше, чем у контрольной группы без диагноза.

В дальнейшем ученые планируют выяснить причины такой взаимосвязи.

Атопический дерматит – это воспалительное заболевание кожи, которое чаще всего проявляется в раннем детском возрасте. Симптомами являются сухость и шелушение кожи, сильный зуд.

Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что после 50 лет люди начинают больше спать. Опрос был проведен среди 730 тысяч человек из 63 стран. Ученым удалось установить, что люди в возрасте от 30 до 50 лет спят менее семи часов, старше 60 лет – более семи часов в сутки.

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