Ученые обнаружили соединение, обращающее вспять деменцию

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Ученые Института исследования и образования IDOR обнаружили молекулу, которая способствует замедлению развития нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели эксперимент с мышами, оценивая их уровень липоксина А4 (LXA4). Снижение данного вещества сопровождается воспалительными процессами и нарушениями в когнитивных способностях.

Для своего исследования ученые рассматривали уровень А4 в мозге мышей, в культуре нервных клеток человека и спинномозговой жидкости пациентов с деменцией и иными заболеваниями нервной системы.

Им удалось установить, что рассматриваемое вещество производится нейронами и клетками микроглии (макрофаги центральной нервной системы), причем как у мышей, так и у людей. Снижение объемов LXA4 ухудшает память и способности к обучению.

Вместе с тем инъекции вещества позволяли компенсировать утрату когнитивных способностей и вернуть их на прежний уровень.

Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович ранее рассказал, что дети, проводящие за гаджетами меньше времени, в интеллектуальном смысле развиваются куда лучше. В Германии даже ввели термин "цифровая деменция".

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