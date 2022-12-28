Астролог рассказала, в каком наряде нужно встречать Новый год

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Астролог Анна Шмидт рассказала, какой наряд выбрать для встречи Нового года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отметила эксперт, лучше всего выбрать красное платье, поскольку 2023 год пройдет под покровительством Марса.

"Женщинам настоятельно рекомендую надеть красное платье из пайеток. Это обязательно привлечет в следующий год яркие положительные эмоции", – сказала она.

Также, по ее словам, можно выбрать розовый или фиолетовый наряд. Однако не стоит надевать темное платье, предупредила Шмидт. Астролог считает, что это может привести к конфликтам, сложному выбору и даже к потере работы в 2023 году. Кроме того, женщинам следует отказаться от юбки-пачки, рюш и кружева.

Чтобы добиться успеха в карьере и благополучия в семье, девушкам следует сделать в новогоднюю ночь макияж с акцентом на глаза, добавила Шмидт.

Мужчинам, в свою очередь, астролог посоветовала надеть золото, чтобы в следующем году не было проблем с финансами. Не стоит надевать одежду в клетку, джинсы и головные уборы.

Эксперт также дала несколько рекомендаций разным знакам зодиака:

огненным знакам (Овен, Лев, Стрелец) – добавлять больше аксессуаров из металла и кожи простых геометрических форм;

знакам водной группы (Рак, Скорпион, Рыбы) – избегать сложных фасонов и добавить яркую шнуровку;

знакам земли (Телец, Дева, Козероги) – ограничиться одним ярким элементом в одежде и выбрать нейтральный макияж;

знакам воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) – смешать сразу несколько стилей, например классику со спортом.

Стилист Инна Позднякова, в свою очередь, обратила внимание на то, что сейчас в тренде бахрома и бархат. Украсит наряд и сумочка со стразами или камнями, добавила она.

Ранее астролог, психолог Наталия Морякова рассказала, какие камни помогут в достижении целей в 2023 году. По ее словам, аметист, цитрин и горный хрусталь помогут быть в ресурсе в течение всего года.

При этом энергию важно направить в правильное русло, с чем в наступающем году ожидаются проблемы, утверждает эксперт. По словам Моряковой, ориентиры могут быть сбиты и понадобится чистое видение того, как дальше действовать. Именно это способен дать горный хрусталь. В свою очередь, аметист поможет справиться с тревожностью и страхами.

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