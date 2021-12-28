Врач предупредил о вреде длительного сна в новогодние праздники

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Желание отоспаться в новогодние праздники может привести к вялости и апатии. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что длительный сон так же вреден для здоровья, как и недосыпание.

"Это актуально не только для сна, но и для ситуаций, когда мы в общем-то не выходим из дома", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Тяжельникова, в праздники лучше соблюдать режим, а недостаток сна компенсировать за счет отдыха 31 декабря. Врач посоветовал поспать днем 31 декабря, а утром 1 января завести будильник.

Эксперт также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем: такое поведение может привести к лишним килограммам и обострению заболеванию желудочно-кишечного тракта.

"Помимо этого, опасно халатно относиться к низким температурам на улице. В Новый год многие расслабляются и разгоряченными выскакивают на улицу. Однако даже короткое пребывание на холоде может вызвать переохлаждение организма и вследствие этого – заболевание", – заключил Тяжельников.

Ранее американские ученые заявили о пользе сна без одежды, в том числе без нижнего белья. Специалисты пояснили, что пижамы часто закручиваются во время сна и мешают здоровому кровотоку, из-за чего возникают отечности конечностей и лица. При этом тело без одежды лучше поддерживает собственную температуру и позволяет коже дышать, снижая риск высыпаний.

