Врач рассказала, что должно входить в новогоднюю домашнюю аптечку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Терапевт Елена Карякина рассказала, какие средства должны быть в домашней аптечке в новогодние праздники. Об этом сообщает "Звезда".
По ее словам, дома должны быть адсорбенты и жаропонижающие препараты.
"Обязательно после праздника, если вы злоупотребляли алкоголем, очень много покушали, постарайтесь немного ограничить себя в питании и пить как можно больше чистой и негазированной воды. Также есть в аптеках специальные препараты, которые помогут провести детоксикацию организма после злоупотребления алкоголем, если такое случится", – рассказала врач.
Карякина отметила, что дома должны быть бинт, пластырь и средства для обработки ран.
"Чтобы были дома в аптечке какие-то препараты на случай непредвиденных травм, которые в новогодние праздники случаются, когда мы идем запускать петарды и вообще гуляем на улице", – пояснила она.
Ранее гастроэнтеролог Юлия Мачнева рассказала, как не оказаться в больнице после новогоднего застолья. К праздничной вечеринке в ночь на 1 января врач посоветовала готовиться еще днем 31 декабря.
В частности, следует не пропускать завтрак и обед, а также пить теплую воду с лимоном до еды. В противном случае, подчеркнула специалист, после продолжительного голодания ЖКТ испытает сильную нагрузку.
"Доктор 24": новогодние мифы о здоровье
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