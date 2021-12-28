В Москве выявлено 1 705 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выявлено 1 705 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За сутки госпитализированы 705 человек. На ИВЛ находятся 538 человек", – говорится в сообщении.
По последним данным, после получения лечения от COVID-19 за сутки выздоровели 3 111 человек. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом переболели 1 860 822 человека.
За минувшие сутки в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 21 922 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 10 437 152 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Тыве и Москве.
По словам заведующего отделом Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности. Он отметил, что у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его.
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