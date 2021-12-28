Россиянам рассказали о новых правилах выплат пенсий с января 2022 года

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В январе 2022 года в РФ вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом, сообщает "Российская газета".
Согласно новым правилам, пенсионеров, признанных банкротом, освободят от удержаний из пенсий.
Еще одно нововведение касается людей, которые лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось несколько лет до пенсионного возраста. Сотрудники органов служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению таким людям досрочных пенсий.
Помимо этого, автоматом будут назначать пенсии по инвалидности и социальные доплаты. Гражданам в 80-летнем возрасте и лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсионное обеспечение будет выбираться автоматически.
При выезде за пределы сельской местности пенсионеры смогут сохранить сельскую надбавку к фиксированной выплате.
Кроме того, с 1 января ПФР раз в три года будет оповещать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Согласно документу, в 2024 году сохранится подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отмечается, что его реализация приведет к уменьшению на 772,9 миллиарда рублей трансферта из федерального бюджета в ПФР.
Накопительная пенсия находится в заморозке с 2014 года. Отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне решали сами: накапливать средства или передавать их в страховую часть.
В ПФР назвали условия назначения пенсии в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: