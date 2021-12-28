Россиянам рассказали о новых правилах выплат пенсий с января 2022 года

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В январе 2022 года в РФ вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом, сообщает "Российская газета".

Согласно новым правилам, пенсионеров, признанных банкротом, освободят от удержаний из пенсий.

Еще одно нововведение касается людей, которые лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось несколько лет до пенсионного возраста. Сотрудники органов служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению таким людям досрочных пенсий.

Помимо этого, автоматом будут назначать пенсии по инвалидности и социальные доплаты. Гражданам в 80-летнем возрасте и лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, пенсионное обеспечение будет выбираться автоматически.

При выезде за пределы сельской местности пенсионеры смогут сохранить сельскую надбавку к фиксированной выплате.

Кроме того, с 1 января ПФР раз в три года будет оповещать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Согласно документу, в 2024 году сохранится подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отмечается, что его реализация приведет к уменьшению на 772,9 миллиарда рублей трансферта из федерального бюджета в ПФР.

Накопительная пенсия находится в заморозке с 2014 года. Отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне решали сами: накапливать средства или передавать их в страховую часть.