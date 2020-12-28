Оксана Пушкина посоветовала заболевшим COVID-19 вести дневники болезни

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Депутат Государственной думы Оксана Пушкина посоветовала заразившимся коронавирусной инфекцией вести дневники. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, благодаря дневникам болезни получится проанализировать течение COVID-19.
"Как мне кажется, каждый ковид-случай – новая история. Советую всем заболевшим и выздоровевшим вести дневник. Как правило, пандемия длится от года до трех", – заявила парламентарий.
Как считает Пушкина, после окончания пандемии научному медицинскому сообществу надо будет изучить все случаи коронавируса, чтобы подводить итоги.
Пушкина поделилась, что сама переболела COVID-19 среднетяжелой степени. Медики диагностировали у депутата ГД поражение легких. Ее симптомы отличались от тех, что были у большинства заболевших. Среди отличительных симптомов были конъюнктивит и очень низкая температура, отметила она.
"При этом спустя полгода количество антител не снизилось. А все показатели организма даже улучшились!" – заключила Пушкина.
Ранее руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%.
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