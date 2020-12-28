Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днем

Фото: "Московские сезоны"

31 декабря объявили выходным днем во всех регионах России. Последним субъектом, где приняли такое решение, стала Северная Осетия.

Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Президент отметил, что в этом году на федеральном уровне сделать это не получится, но рекомендовал принять соответствующее решение властям регионов.

31 декабря объявили выходным днем, в частности, и в Москве. Сергей Собянин отметил, что бюджетные организации, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать в этот день.

При этом градоначальник также порекомендовал объявить 31 декабря нерабочим другим московским предприятиям и организациям.

