Эксперт Балынин: часть российских пенсионеров получат "тринадцатую" пенсию в декабре

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

"Тринадцатую" пенсию в декабре получат те пенсионеры, которым досрочно начислят январские выплаты из-за новогодних каникул. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

"Пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат выплаты досрочно. Это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные/праздничные дни", – отметил Балынин.

При этом досрочная выплата окажется выше декабрьской, так как ее начислят уже с учетом индексации. Если страховая пенсия выплачивается 4-го числа, а в ноябре ее размер был равен 27 968 рублям, то 4 декабря пенсионер получит выплату в таком же размере. Зато в конце месяца ему будет начислена январская выплата, которая окажется выше на 7,6% и будет более 30 тысяч рублей.

В первую очередь досрочные начисления отправят тем, кто получает пенсию через банк. Если же пенсионер получает деньги через "Почту России", то будут сохранены привычные даты с учетом того, что при совпадении с выходным днем выплату можно получить накануне.

Ранее в Госдуме рассказывали, что индексация пенсий в 2026 году будет проводиться в несколько этапов для разных категорий получателей. Основное повышение страховых выплат для всех неработающих пенсионеров стартует уже с 1 января 2026 года. При этом темп увеличения опережает прогнозируемый уровень инфляции.

