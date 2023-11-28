Вице-спикер МГД: олимпиада "Музеи.Парки.Усадьбы" популяризирует москвоведение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" – пример успешного вовлечения детей и целых семей в москвоведение. Об этом заявил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов, передает Агентство "Москва".

По его словам, москвоведение представляет собой пласт знаний, позволяющий не только нарастить эрудицию, но и узнать интересные факты о городе, как строилась и развивалась Москва и почему она стала именно такой.

Депутат считает, что у олимпиады сейчас популярный формат. Орлов сослался на Сергея Собянина, сказав, что на мероприятие зарегистрировались уже более 100 тысяч школьников, но аудитория может быть и больше, поскольку увлеченные дети привлекают к изучению Москвы мам, пап, бабушек и дедушек.

Парламентарий напомнил, что в олимпиаде принимают участие госучреждения и организации, популярные культурные объединения. С его слов, в этом году к проекту присоединились галерея "Здесь на Таганке", выставочный зал Варги, галерея "Беляево", галерея "Выхино", галерея "Печатники". Для детей такие площадки открыты, поэтому они становятся частью культурной жизни ребенка, добавил Орлов.

Он уверен, что участвовать в таком проекте полезно, поскольку развиваются кругозор и насмотренность. Он считает, что такие проекты, как олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы", должны дальше развиваться и получать поддержку.

Ранее об олимпиаде рассказал Собянин. С его слов, сейчас проходит основной этап, который завершится в конце марта. На нем школьники в игровой форме узнают город, его историю, решают загадки об известных городских зданиях и музеях, сказал мэр.

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