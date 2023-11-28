Учителя информатики в Москве отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске

Фото: depositphotos/fabian19

Учителя информатики столичной школы № 1619 отстранили от занятий после рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока, сообщил Агентству "Москва" директор образовательного учреждения Евгений Скуднов.

Инцидент произошел 27 ноября. Администрация школы сообщила о случившемся в полицию. Проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения.

Скуднов рассказал, что с учениками 9-го класса, на уроке которых произошел инцидент, провели профилактическую беседу. Также запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений.

Ранее сообщалось, что в Башкирии педагог уволилась из школы после конфликта с первоклассницей. За ненадлежащее поведение учительница нарисовала ребенку на лбу двойку шариковой ручкой.