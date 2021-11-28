В парке "Остров мечты" прокомментировали отказ ребенку с ОВЗ в посещении аттракционов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В парке "Остров мечты" прокомментировали отказ ребенку с ОВЗ в посещении ряда аттракционов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.
Посетительница Наталья Мерзлякова рассказала, что ее ребенку по безлимитному билету предложили только два аттракциона, аргументируя тем, что он передвигается на коляске.
"Абсолютным приоритетом "Острова мечты" была и остается безопасность наших гостей, именно поэтому мы не можем допустить нарушения требований безопасности и эксплуатации, установленных производителями аттракционов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе парка также отметили, что в мировой практике известны случаи, когда нарушение техники безопасности приводило к несчастным случаям. При этом для маломобильных людей в парке были доступны почти все семейные аттракционы и шоу.
"Администратор гостевого сервиса своевременно предупредил Наталью Мерзлякову об ограничениях для попадания на территорию парка, ей было предложено изменить тариф билета на более дешевый, а также были продемонстрированы таблицы ограничений, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения", – отмечается в сообщении.
Ранее аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде провел исследование по теме поддержки инвалидов в обществе, в ходе которого стало известно, что каждый третий россиянин (35%) регулярно оказывает благотворительную помощь людям с ОВЗ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: