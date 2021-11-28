В парке "Остров мечты" прокомментировали отказ ребенку с ОВЗ в посещении аттракционов

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В парке "Остров мечты" прокомментировали отказ ребенку с ОВЗ в посещении ряда аттракционов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

Посетительница Наталья Мерзлякова рассказала, что ее ребенку по безлимитному билету предложили только два аттракциона, аргументируя тем, что он передвигается на коляске.

"Абсолютным приоритетом "Острова мечты" была и остается безопасность наших гостей, именно поэтому мы не можем допустить нарушения требований безопасности и эксплуатации, установленных производителями аттракционов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе парка также отметили, что в мировой практике известны случаи, когда нарушение техники безопасности приводило к несчастным случаям. При этом для маломобильных людей в парке были доступны почти все семейные аттракционы и шоу.

"Администратор гостевого сервиса своевременно предупредил Наталью Мерзлякову об ограничениях для попадания на территорию парка, ей было предложено изменить тариф билета на более дешевый, а также были продемонстрированы таблицы ограничений, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения", – отмечается в сообщении.

Ранее аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде провел исследование по теме поддержки инвалидов в обществе, в ходе которого стало известно, что каждый третий россиянин (35%) регулярно оказывает благотворительную помощь людям с ОВЗ.

