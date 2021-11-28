Врачи назвали симптомы COVID-19, которые нельзя игнорировать после вакцинации

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Названы два симптома коронавируса, на которые требуется обратить пристальное внимание после вакцинации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Express.

Для исследования были изучены данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков COVID-19.

"Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19", – указано в материале.

Врачи также попросили учитывать случаи, когда человек чувствует потерю вкуса и обоняния. Как по отдельности, так и в совокупности все эти симптомы могут указывать на заражение коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса. На Москву приходятся 3 086 из них.