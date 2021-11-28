В Москве зафиксировали 3 086 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки выявили 3 086 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что госпитализация потребовалась 807 пациентам. На ИВЛ остаются 617 заболевших коронавирусом.

В Оперштабе объявили, что за последние сутки в Москве скончались 95 человек.

За тот же временной период в городе выздоровели 4 138 пациентов. Всего коронавирусом в столице РФ переболели 1 764 835 человек.

В России за последние 24 часа выявили 33 548 новых случаев коронавируса. Установлено активно 2 127 (6,3%) эпизода заболеваемости без клинических проявлений.