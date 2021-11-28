В России выявили 33 548 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперштаб.

Выявлено активно 2 127 (6,3%) эпизода заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 3 086 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 072, в Московской области – 2 046, в Самарской области – 974, в Воронежской области – 754.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 570 373 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Республике Калмыкия – 0,08%. Также низкие показатели отмечены в Республике Алтай (0,14%) и Москве (0,16%).

За последние сутки подтверждено 1 224 смерти из-за последствий заражения коронавирусом. Всего в России скончались 272 755 человек с таким диагнозом.

За прошедшие 24 часа были выписаны по выздоровлении 30 646 пациентов. Всего коронавирусом в РФ переболели 8 268 111 человека.

Как ранее заявил главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева ("Кащенко") Георгий Костюк, На фоне развития COVID-19 произошел скачок числа тревожно-депрессивных расстройств.