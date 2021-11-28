Москвичам рассказали о теплой и дождливой погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Московской области установится облачная погода с дождем в воскресенье, 28 ноября. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и область будут находиться в зоне влияния циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь", – рассказали синоптики.

По прогнозам, температура воздуха в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В Подмосковье может быть чуть холоднее – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха оценивается в 80%. Также в столице будет слабый ветер – 5-10 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал Москве 24, что в последние дни ноября в Москве ожидается потепление. Эксперт оценил превышение климатической нормы в 5-7 градусов.