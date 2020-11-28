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Общество

28 ноября, 23:22

В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

У всех пациентов был положительный результат теста на коронавирус. Всего за время пандемии в столице умерли 8 828 человек с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 7 320 новых случаев заражения, а были госпитализированы 1 518 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 2 242 633 случая COVID-19.

Ранее говорилось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" получилось подготовить за месяц.

В Москве за сутки выявлено 7 320 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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