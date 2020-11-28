В Москве за сутки госпитализировали 1 518 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице зарегистрировано 7 320 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Госпитализированы 1 518 пациентов. На ИВЛ в больницах города находится 419 человек. 11,2% среди заболевших – дети, 41,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, 11,3% – от 66 до 79 лет, 4,2% – люди старше 80 лет.
В России за последние сутки зафиксировано 27 100 новых случаев коронавируса во всех регионах. Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 510 летальных случаев. За весь период по России умерли 39 068 человек. За 24 часа выписали 27 296 человек. За весь период – 1 739 470.
Дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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