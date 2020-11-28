В Москве за сутки госпитализировали 1 518 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице зарегистрировано 7 320 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Госпитализированы 1 518 пациентов. На ИВЛ в больницах города находится 419 человек. 11,2% среди заболевших – дети, 41,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, 11,3% – от 66 до 79 лет, 4,2% – люди старше 80 лет.

В России за последние сутки зафиксировано 27 100 новых случаев коронавируса во всех регионах. Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 510 летальных случаев. За весь период по России умерли 39 068 человек. За 24 часа выписали 27 296 человек. За весь период – 1 739 470.

Дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.