Бабушкам дадут право официально воспитывать внуков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесен законопроект об установлении права ближайших родственников детей участвовать в их воспитании. Об этом рассказала зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, сообщает Интерфакс.

Депутат предложила дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети с согласия родителей могут находиться под надзором у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер.

Действующее законодательство не отражает "традиционные для нашего общества представления о воспитании детей", в котором бабушки и дедушки активно участвуют в воспитании, считает автор инициативы.

Сейчас законными представителями ребенка являются только родители, поэтому кратковременное оставление детей с родственниками находится вне правового поля, отмечает парламентарий.

При этом назначение бабушки или дедушки в качестве временных опекунов и попечителей происходит по той же процедуре, что и в отношении посторонних для ребенка людей. Такую ситуацию необходимо исправить, заключила Костенко.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов призвал наказывать родителей в том случае, если они будут запрещать детям видеться с близкими родственниками или в случае отказа в передаче ребенка после развода. Документ предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до пяти суток.

