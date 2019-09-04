"Думал, чокнусь или сойду с ума": мужчины-няни – о работе и важности отца в жизни мальчика

В последние годы в Москве набирает обороты тренд на нянь-мужчин. Мы поговорили с двумя нянями-гувернерами в возрасте 60 и 27 лет и узнали, как они пришли в профессию, почему гувернер нужен именно мальчикам и каково это – убирать за малышами и ползать на четвереньках, когда ты – мужик.

Фото: предоставлено героем материала

Няня в 50, или наставник дядя Витя

Десять лет назад Виктор Валентинович работал учителем по физкультуре в обычной средней школе в Балашихе. Шел 2009 год, и сотрудников сразу предупредили, что зарплата будет низкой и перспектив не предвидится. Получив в сентябре всего 11 тысяч 140 рублей, Виктор Валентинович понял, что с такой зарплатой в Подмосковье прожить невозможно, и принялся искать работу в интернете.



Зарплаты нянь на московском рынке в среднем варьируются от 40 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от компетенции человека и выполняемых им обязанностей. Няня со стандартным графиком без проживания стоит около 50-70 тысяч рублей. В обязанности входят уход за детьми, кормление, вождение по кружкам и небольшие обязанности по дому. Дороже будет стоить гувернер с педагогическим образованием, делающий акцент на развитие детей, выявление его способностей и расширение кругозора (80-120 тысяч рублей). В более чем 100-120 тысяч рублей обойдутся услуги гувернера-педагога со знанием языков, который будет обучать детей дополнительным навыкам, контролировать выполнение уроков и даже общаться с учителями, заменяя родителей. Такие няни-гувернеры зачастую на 100% привязаны к семье и должны быть готовы в любое время выехать с ней заграницу.



На глаза нашему герою попалась вакансия помощника по хозяйству в загородном доме. Мужчина оценил свои способности и поехал устраиваться туда через агентство. Заполняя анкету, он разговорился с сидящей рядом женщиной, которая удивилась, что мужчина с высшим педагогическим образованием собирается устраиваться помощником по дому. После чего она предложила: "А давайте вы попробуете гувернером в семью?" Виктор Валентинович сначала опешил, но все же, поддавшись на уговоры незнакомки, решил попробовать.

Воспитатель требовался к двум мальчикам-двойняшкам в возрасте 1 года и 9 месяцев. На должность претендовали трое мужчин: первый отпал сразу, второй выдержал пару дней. Третьим кандидатом стал Виктор Валентинович, которому к тому моменту уже исполнилось 50 лет. Но и ему оказалось нелегко.

Забавно было в первый день: мама ходила со мной по дому, показывала, что нужно делать, что мальчикам необходимо. Я вечером домой приехал, у меня голова шла кругом, все эти пеленки-памперсы. Думаю, куда тебя, черт, понесло?

Тем не менее новоиспеченный "нянь" все же решил попробовать поработать с малышами две недели. Получилось так, что уже на второй день маме пришлось на время уехать из страны, и семья полностью доверила ему своих детей. "Мама один день побыла со мной и поняла, что этот дяденька подойдет", – с улыбкой вспоминает Виктор Валентинович. "И вот я окунулся с головой в это дело: думал, чокнусь или сойду с ума на второй день, ведь два гаврика сразу". Это я уже потом понял, что с двумя легче, чем с одним.

Фото: предоставлено героем материала

На родителей новый воспитатель произвел впечатление уже при первом знакомстве с малышами, когда вместо "здравствуйте" он достал из кармана маленькую флейту и сыграл незатейливую мелодию. Благодаря "волшебной" флейте удалось найти контакт со всей семьей. А потом начались обычные будни: готовка, прогулки, лепка, рисование, музыка – в разносторонней, интеллигентной семье приветствовалось развитие во всех направлениях. И еще они много читали: сам Виктор Валентинович придавал книгам большое значение, об этом просила и мама.

Без сложностей тоже не обходилось, особенно когда малыши одновременно плакали, мамы рядом не было, и нужно было успокоить. В свои пятьдесят няне приходилось адаптироваться под двухлетних: ползать с двойняшками на четвереньках, передвигаться на пузе, но Виктор Валентинович ко всему относился с юмором, добротой и шутками – детям это очень нравилось.

С детства они называли меня дядей Витей. Я к ним относился не как воспитатель, не как няня, не как гувернер, а как дядька-наставник. В силу возраста, наверное, даже как дедушка.

Уже опытный "дядька-наставник" отмечает, что самое приятное наступает по прошествии лет, когда бывшие малыши, став школьниками, поддерживают с ним теплые отношения: звонят, поздравляют с Днем рождения. Виктор Валентинович очень рад, что попал в эту семью, и точно знает, что ребята вспоминают о нем с благодарностью. А свой уникальный опыт мужчина решил масштабировать, и как только мальчики подросли, устроился в детский сад воспитателем по физической культуре.

Фото: предоставлено героем материала

Пришел – и нисколечко не жалею, потому что здесь я нашел себя! Если бы не было опыта работы с мальчишками, конечно, я бы никогда сюда не пришел. Только там у меня было двое, а здесь около 200 маленьких человечков. Они мне как родные дети, и я очень люблю свою работу!

Глядя на своих детей, Виктор Валентинович отмечает, что сегодня катастрофически не хватает мужского воспитания. "В мальчишках я прекрасно вижу, воспитывает его папа или только мама с бабушкой. В первую очередь это выражается в слаборазвитой самостоятельности, что заключается не в действиях, а в умении принимать решения. Вроде мама должна воспитывать в мальчике самостоятельность, а получается наоборот: "как мама скажет, так я и сделаю". А потом, вырастая, мужчина в течение всей жизни продолжает советоваться с мамой и бабушкой", – делится воспитатель.

"Мама должна идти рядом всю жизнь, но не нужна излишняя опека с самого раннего возраста. С мальчишками обязательно должен быть мужчина, дядя. Я очень приветствую, чтобы были мужчины-воспитатели. Другой вопрос, где их взять? Сейчас есть семьи, готовые хорошо платить за услуги няни. Но не заработок должен быть на первом месте, а безусловная любовь к детям. Если этого не будет, нечего делать на этой работе, я в этом уверен", – заключает Виктор Валентинович.

Гувернер Денис, 27 лет

Денис впервые задумался о работе гувернером пару лет назад. Несмотря на инженерное образование, он всегда тянулся к изучению психологии и легко находил контакт с детьми. Как и предыдущего героя, в профессию Дениса привело случайное знакомство с женщиной, которая работала няней. Глядя на нее, молодой человек стал серьезно рассматривать для себя работу гувернером, а позже принял первое предложение по трудоустройству.

Больше всего в деятельности гувернера Дениса мотивирует возможность помочь мальчикам без отца вырасти настоящими мужчинами. Он считает, что на сегодняшний день в стране много девушек, живущих в разводе, из-за чего их детям не хватает мужского воспитания. В общении с одинокими женщинами Денис понял, что в семье обязательно нужен отец или дедушка, а если такой возможности нет, можно пригласить мужчину-гувернера.

Моя цель – чтобы мужчина оставался мужчиной с самого детства, был физически крепким и решительным. А не так, как сейчас, когда молодежь сидит в компьютерах и бездумно, бесполезно проводит свое время.

Пока гувернеру удалось поработать только с одним мальчиком пяти лет. Сначала для мамы было необычным взять на роль няни мужчину, ведь раньше она с таким вариантом не сталкивалась. Но после диалога с Денисом было принято решение попробовать. Так гувернер отработал в семье почти целый год.



Сегодня активно развивается направление автонянь, роль которых зачастую выполняют мужчины. В обязанности таких нянь входит привезти и забрать ребенка из садика или школы, сопроводить на кружки и секции. Стандартные требования: большой стаж вождения без ДТП, пунктуальность, ответственность. Иногда дополнительно необходимо выполнять функцию охраны.



Денис находился с ребенком полный день, а на ночь уезжал домой. Иногда необходимо было приехать на выходных, чтобы подменить маму на время отъезда. Молодой гувернер признается, что легко нашел общий язык с мальчиком, выступая в роли друга и наставника. Конечно, что-то пришлось делать впервые: убирать за ребенком, водить в туалет, мыть его. Но 27-летний парень был к этому готов и нисколько не испытывал чувства брезгливости.

Фото: depositphotos/ Wavebreakmedia

Конечно, с ребенком могут случиться разные нюансы. Мама сразу спросила, готов ли я к такому? Но для меня это не проблема: что естественно, то не безобразно.

Помимо гувернера в семье был повар, водитель и домработница, поэтому Денис занимался исключительно ребенком. В его обязанности входили совместные прогулки, выезды, занятия спортом, с малышом они постоянно что-то вместе мастерили, придумывали и во что-нибудь играли. Хотя даже спустя довольно продолжительное время, которое гувернер провел в семье, мама продолжала беспокоиться, все ли в порядке. "Любая мама переживает за своего ребенка. И вроде я уже не чужой дядя, достаточное время проработал в семье, но в то же время какие-то опасения были, чтобы все было аккуратно, без травм при занятии спортом", – вспоминает Денис.

В своей работе гувернер делает акцент на развитие мужских качеств в мальчике, понимая, что в отсутствие отца малышу этих знаний больше никто не даст. "Испокон веков мальчиков воспитывали мужчины, а девочками занимались женщины. Для мальчика главное – познание мира, чтобы он сам узнавал, спрашивал, интересовался, что, как и зачем делается", – отмечает Денис.

Несмотря на полную занятость, мужчина успевает находить время на личную жизнь, хотя о своей семье пока не задумывается. При этом молодой гувернер жестко разграничивает работу и личную жизнь и не рассматривает возможность начать отношения с одинокой мамой, нанявшей его присматривать за своим ребенком. Денис также уверен, что тренд на мужчин-нянь и гувернеров будет развиваться в России, потому что, по его мнению, именно этого не хватает современным детям.