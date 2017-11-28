МЧС предупредило о сильном снеге и гололедице в Москве в ночь на 29 ноября

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Сильный снег и гололедица ожидаются в московском регионе вечером 28 ноября и в первой половине ночи на 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие один-три часа с сохранением в первой половине ночи 29 ноября местами по Москве и Московской области ожидается снег местами сильный, на дорогах гололедица", − говорится в сообщении.

В экстренной службе посоветовали автолюбителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Также необходимо избегать резких маневров на дороге.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе местами могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. При этом воздух в столице в начале календарной зимы прогреется до 0... + 2 градусов.

Специалисты также предупредили о том, что в пятницу, 1 декабря, и в ночь на субботу может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. Как подчеркнули в метеослужбе, вероятность их выпадения превышает 80 процентов.