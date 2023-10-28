Синоптик предупредил о ноябрьской погоде в Москве на выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода, которая соответствует норме середины ноября, прогнозируется в столице на выходных, 28 и 29 октября. В городе ожидаются снег и гололед, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Снег лежит в Москве достаточно заметный, и он будет усиливаться в субботу… Давление резко понизится, оно будет примерно на 10–13 миллиметров ртутного столба ниже нормы. При циклоне небо хмурое, облачное, облака низкие и осадки", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, днем 28 октября ожидаются сильные осадки в виде снега, в конце дня в Москве пойдет дождь. В воскресенье, 29 октября, столбики термометров покажут около нуля градусов.

По словам метеоролога, в начале будущей недели в Центральной России настанет потепление, почти полностью снег растает к 31 октября.

27 октября высота снежного покрова в Москве составила 6 сантиметров. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.

Жителей столицы предупредили, что прирост снега может составить еще до пяти сантиметров. Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада. Больше всего снега выпало в ЮАО и ТиНАО.

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