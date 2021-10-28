Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал Москве 24, что после введения нерабочих дней по всей России заболеваемость, вероятно, продолжит расти еще неделю.
За минувшие сутки в РФ выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом, что является новым максимумом с начала пандемии. Жертвами инфекции стали 1 159 человек. При этом 29 318 пациентов были выписаны по выздоровлении. В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения, 7 272 053 человека смогли победить болезнь.
О том, ждать ли пика заболеваемости к Новому году, говорить пока сложно, продолжает вирусолог.
"Все зависит от того, насколько хорошо мы проведем эти дни, насколько мы сможем погасить заболеваемость. Нам нужна 100% вакцинация взрослого населения. В зависимости от объема вакцинации мы будем с вами уже ближе к Новому году обсуждать эпидемиологическую ситуацию", – объясняет Волчков.
При этом специалист подчеркнул, что уровень заболеваемости зависит от самих граждан. По мнению вирусолога, только 5% населения мыслит рационально и осознает ситуацию, которая сейчас складывается в стране. В частности, по его словам, перед наступлением нерабочих дней в Москве мало кто отменил планы, связанные с поездками.
"Огромное количество людей куда-то сразу поехало. Ведь перед нерабочими днями надо же обязательно постричься, сделать маникюр. Все же закроют и придется ходить с ненакрашенными ногтями. Человечество ставит на одну чашу жизнь свою и близких, а на другую – маникюр", – подчеркнул Волчков.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной смогут защитить от COVID-19 на 100%. Однако насколько это возможно на практике, еще предстоит выяснить в ходе клинических исследований.
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