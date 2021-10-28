Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал Москве 24, что после введения нерабочих дней по всей России заболеваемость, вероятно, продолжит расти еще неделю.

За минувшие сутки в РФ выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом, что является новым максимумом с начала пандемии. Жертвами инфекции стали 1 159 человек. При этом 29 318 пациентов были выписаны по выздоровлении. В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения, 7 272 053 человека смогли победить болезнь.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Пока рост заболеваемости будет еще выше, потому что не во всех регионах введены нерабочие дни. Как только меры будут введены, в течение еще 7 дней я ожидаю рост заболеваемости, а после этого, может быть, будет плато, и только дней через 14–15 можно ожидать минимального падения.

О том, ждать ли пика заболеваемости к Новому году, говорить пока сложно, продолжает вирусолог.

"Все зависит от того, насколько хорошо мы проведем эти дни, насколько мы сможем погасить заболеваемость. Нам нужна 100% вакцинация взрослого населения. В зависимости от объема вакцинации мы будем с вами уже ближе к Новому году обсуждать эпидемиологическую ситуацию", – объясняет Волчков.

При этом специалист подчеркнул, что уровень заболеваемости зависит от самих граждан. По мнению вирусолога, только 5% населения мыслит рационально и осознает ситуацию, которая сейчас складывается в стране. В частности, по его словам, перед наступлением нерабочих дней в Москве мало кто отменил планы, связанные с поездками.

"Огромное количество людей куда-то сразу поехало. Ведь перед нерабочими днями надо же обязательно постричься, сделать маникюр. Все же закроют и придется ходить с ненакрашенными ногтями. Человечество ставит на одну чашу жизнь свою и близких, а на другую – маникюр", – подчеркнул Волчков.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной смогут защитить от COVID-19 на 100%. Однако насколько это возможно на практике, еще предстоит выяснить в ходе клинических исследований.