"Эрмитаж" обратился в прокуратуру после шутки блогера в музее

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Государственный музей "Эрмитаж" обратился в прокуратуру после шутки блогера Кирилла Смородина, который повесил свой портрет на стену музея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
"Эрмитаж" попросил прокуратуру проверить действия блогера на предмет нарушения российского законодательства, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества.
"Изображение блогера на стене галереи было замечено музейным смотрителем, после чего немедленно снято. Несмотря на это, посетитель успел произвести фотосъемку размещенного им объекта с последующей публикацией информации в социальной сети. Личность его установлена", – говорится в сообщении.
Ранее Смородин стилизовал свой портрет под фото участника Отечественной войны 1812 года и повесил "картину" на стену музея. Фотографию со своим портретов в "Эрмитаже" блогер выложил в Instagram.
Ранее полиция организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи с девушкой, оголяющей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Ролик, на котором запечатлена девушка, позирующая с обнаженной грудью на фоне храма в центре Москвы, появился в Сети 20 октября.
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