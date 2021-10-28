Хабенский и Хаматова попросили Путина изменить закон об иноагентах

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Российские благотворительные фонды обратились к Владимиру Путину с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на учредителя фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского сообщает издание "Такие дела".

Он отметил, что президенту России направлено соответствующее письмо. Его подписали Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Тимур Бекмамбетов, Лидия Мониава, Ксения Раппопорт и учредители еще ряда фондов.

"Среди подписавшихся – <...> учредитель фонда "Я в помощь" актер Никита Кукушкин, учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, председатель организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие – всего 40 человек", – говорится в сообщении.

По информации издания, в письме указано, что деятельность благотворительных фондов не может считаться политической.

"Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям ее устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке", – указали авторы письма.

Представители фондов также призвали дать возможность некоммерческим организациям, включенным в реестр иноагентов, выйти из него, если законодательство в этой сфере изменится.

Ранее Путин заявил, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться.