Врач заявил о существовании в России второй пандемии

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Коронавирус является не единственной глобальной проблемой, затронувшей Россию в текущем году, существует еще другая пандемия, рассказал специалист-реабилитолог Александр Фомин.

Эксперт отметил, что от COVID-19 умерли уже более двухсот тысяч россиян, однако такой высокий уровень смертности дают также и сердечно-сосудистые заболевания.

"По моему мнению, у нас 50% смертности – из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже", – сказал врач в интервью радио Sputnik.

Фомин уверен, данную ситуацию нужно менять. Эксперт подчеркнул, что решение этой проблемы зависит не только от врачей, но и от самих граждан. Каждый может снизить для себя риск сердечно-сосудистых, если начнет больше двигаться.

"Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки", – посоветовал эксперт.

Также он отметил, что активной ходьбе необходимо уделять от 45 до 90 минут в день. По словам Фомина, чтобы поддерживать подвижный образ жизни, необязательно бегать, достаточно просто ходить.

Ранее заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал, что болезни сердца становятся главной причиной смертей во всем мире в последние 20 лет.

По его словам, нужно срочно обращаться к врачу при боли в сердце, если кажется, что сердце "взяли в ладонь и сжимают". Также к специалисту нужно обратиться, если болит затылочная область головы или при снижении толерантности к физической нагрузке, высокой утомляемости, повышенном артериальном давлении, головокружении, предобмороке, обмороке в состоянии покоя или при незначительной физической активности.