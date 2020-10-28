Минэкономразвития проведет вебинар по теме бизнес-образования для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство экономического развития РФ совместно с корпорацией "Синергия" проведут вебинар, посвященный вопросам бизнес-образования.
Он получил название "Мой бизнес". Спикеры расскажут, можно ли научиться бизнесу и какие современные форматы существуют в бизнес-образовании.
Также можно будет узнать, как овладеть ключевыми навыками и компетенцией в условиях кризиса и как использовать digital-технологии в помощь бизнесу.
Мероприятие состоится 29 октября с 10:00 до 12:35. Ознакомиться с темами вебинара и списком приглашенных спикеров можно здесь.
Ранее сообщалось, что Москва заняла восьмое место среди 36 ведущих мегаполисов мира в рейтинге инновационной привлекательности городов, а по показателю цифрового развития российская столица оказалась на первом месте.
Также сообщалось, что особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year.
Большинство жителей регионов не хотели бы переезжать в Москву
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