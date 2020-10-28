Иммунолог прокомментировал неуязвимость некоторых людей перед COVID-19

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Иммунолог Георгий Викулов объяснил, с чем может быть связана неуязвимость некоторых людей к COVID-19.

"Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов", – приводит Ura.ru слова Викулова.

Специалист допустил, что есть и другие факторы, которые планируется установить во время генетических исследований. В пример Викулов привел исследования, проводившиеся в рамках изучения ВИЧ и гепатита. Он отметил, что тогда удалось найти заболевших с медленной прогрессией.

Ранее вирусолог допустил, что РФ вышла на плато по коронавирусу.

В России за сутки выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.